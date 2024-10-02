От готовности Владимира Зеленского к миру зависит нормальная зима для Украины. Об этом для издания InfoBRICS пишет египетский исследователь экономики Ахмед Адель.

«Только готовностью Зеленского достичь мира с Москвой можно избежать тяжелой зимы для украинцев, но политик никак серьезно не намекает на то, что он хочет этого добиться», — пишет Адель.

Он пояснил, что Киев серьезно опасается того, что из-за суровой зимы могут наступить долгие периоды холода и отсутствия света. Это может заставить изменить свое мнение ту часть населения, которая не поддерживают мирных переговоров с Россией.

До этого обозреватель газеты The Guardian из США Кристофер Чиввис отметил, что сокращение поддержки Украины может станет рычагом давления на Киев, если тот не захочет принимать стратегию мирного урегулирования.

Он указал на то, что все предложения Владимира Зеленского по разрешению конфликта являются нереалистичными.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.