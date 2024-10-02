В МО Украины подтвердили производство собственных снарядов по стандарту НАТО

Украина совместно с западными партнерами начала выпуск снарядов натовского калибра. Об этом написал министр обороны страны Рустем Умеров после встречи с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) США, ЕС и Турции на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Совместно с иностранными партнерами мы уже начали производство 155-мм снарядов», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что «это только начало». Умеров призвал компании усиливать сотрудничество, и в будущем совместно производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ.

В середине сентября бывший глава «Укроборонпрома» и экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна начала производить свои 155-мм артиллерийские снаряды.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие денег на производство собственного вооружения.

Ранее СМИ писали о секретных подземных заводах Украины.