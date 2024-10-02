Госдеп заявил об обсуждении поставок ракет ATACMS Украине

Американская администрация не может сказать ничего нового по поводу поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.

«Вы знаете, что это тема активного обсуждения», — сказал замглавы американского внешнеполитического ведомства.

Накануне Associated Press и The Washington Post убрали из статей упоминания о возможном разрешении президента США Джо Байдена на удары вглубь РФ американским оружием после завершения выборов в США.

1 октября Госдеп сообщил о праве Украины бить по РФ без разрешения США. Такое заявление сделал его представитель госдепа Мэттью Миллер. Он добавил, что в США «всегда смотрят», есть ли у Вашингтона «дополнительные инструменты», которые можно предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее было названо препятствие для разрешения США на удары ВСУ вглубь РФ.