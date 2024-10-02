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В США считают, что сокращение поддержки Украины остановит боевые действия

Guardian: сокращение поддержки Украины позволит избежать вечного конфликта

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Reuters

Сокращение военной поддержки Украины позволит Западу избежать вечного конфликта на этой территории. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Обозреватель из США Кристофер Чиввис отметил, что сокращение поддержки Украины может станет рычагом давления на Киев, если тот не захочет принимать стратегию мирного урегулирования.

«Если Украина не готова принять стратегию окончания конфликта в реальные сроки без его опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны», — пишет Чиввис.

Он указал на то, что все предложения Владимира Зеленского по разрешению конфликта являются нереалистичными, и не имеют в себе предложений или существенных шагов для достижения прекращения огня.

До этого экс-советник НАТО и полковник генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не выйдут на границы 1991 года.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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