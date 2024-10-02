Умеров высказался о возможности отставки Буданова

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг слухи о грядущей отставке руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом написал депутат Верховной рады Юрий Мисягин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Умеров присутствовал на заседании парламентского комитета по обороне. Его попросили прокомментировать новости, о замене Буданова.

«На что уважаемый министр ответил, что сегодня этот вопрос не обсуждается», — подчеркнул Мисягин.

В конце сентября стало известно, что глава ГУР Украины может лишиться поста. О том, что «такой вариант существует», заявили источники в силовых структурах. Вместо него разведуправление может возглавить начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко. При этом что будет с самим Будановым — неизвестно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В начале октября возникла версия, что президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя ГУР, так как видит в нем потенциального конкурента на выборах главы государства в будущем.

Ранее СМИ исключили назначение Буданова послом после возможного увольнения.