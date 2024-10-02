Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» сообщила о трех подбитых танках Израиля на границе с Ливаном

«Хезболла» заявила о поражении ракетами трех танков Merkava на границе с Ливаном

close
IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Шиитское движение «Хезболла» заявило о поражении ракетами трех танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Merkava на границе с Ливаном. Публикация об этом размещена в Telegram-канале движения.

Сообщается, что танки двигались в направлении к городу Марун-ар-Рас. По данным «Хезболлы», в результате ударов по танкам ЦАХАЛ понес человеческие потери.

До этого сообщалось, что «Хезболла» вступила в бой с ЦАХАЛ в приграничном Марун-эр-Расе. Израиль планирует войти на территорию Ливана на глубину от 1 до 2 км.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее израильские удары по Ливану привели к бегству почти 240 тыс. человек в Сирию.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами