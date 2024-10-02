«Хезболла» сообщила о трех подбитых танках Израиля на границе с Ливаном

Шиитское движение «Хезболла» заявило о поражении ракетами трех танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Merkava на границе с Ливаном. Публикация об этом размещена в Telegram-канале движения.

Сообщается, что танки двигались в направлении к городу Марун-ар-Рас. По данным «Хезболлы», в результате ударов по танкам ЦАХАЛ понес человеческие потери.

До этого сообщалось, что «Хезболла» вступила в бой с ЦАХАЛ в приграничном Марун-эр-Расе. Израиль планирует войти на территорию Ливана на глубину от 1 до 2 км.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее израильские удары по Ливану привели к бегству почти 240 тыс. человек в Сирию.