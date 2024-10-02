«Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в столкновение с израильской армией (ЦАХАЛ) в приграничном городе Марун-эр-Рас на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Сегодня наши силы столкнулись с силами противника в Аль-Адайсе и Марун-эр-Расе», — говорится в сообщении.

По данным «Хезболлы», ЦАХАЛ потерял большое количество военных. В движение заявили, что из-за Израиля приграничье Ливана превращается в подобие сектора Газа.

«Мы снова живем в ливанской Газе», — отметил представитель «Хезболлы».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее «Хезболла» вступила в бой с пехотой ЦАХАЛ у населенного пункта Одайсе на юге Ливана.