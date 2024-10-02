Появились кадры удара ОФАБ-9000 по позициям ВСУ в Волчанске

Российские бойцы нанесли удар осколочно-фугасной авиационной бомбой ОФАБ-9000 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области. Видео опубликовал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Что-то на очень мощном. По Волчанску прилетел, по всей видимости, ОФАБ-9000», — говорится в публикации.

Руденко отметил, что украинские солдаты, скорее всего не выжили в момент удара.

18 сентября ВС России уничтожили более 170 солдат ВСУ в Волчанске. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские части ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

За несколько дней до этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в городе Волчанске продолжаются тяжелые бои.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ докладывают о превосходстве ВС РФ у Волчанска.