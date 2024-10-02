Латвия усилила противовоздушную оборону на границе с РФ

Латвия усилила противовоздушную оборону на востоке страны в пограничном с Россией и Белоруссией регионе. Об этом сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс в соцсети X.

«Мы усиливаем противовоздушную оборону: отправили мобильные боевые группы ВВС, вооруженные зенитными ракетами, на границе размещены специальные радары для обнаружения дронов», — сообщил он.

Он отметил, что в операциях ПВО участвуют, как и кадровые военные, так и солдаты, проходящие срочную военную службу.

Недавно военно-воздушные силы подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО в Латвии из-за неопознанного объекта, который оказался стаей птиц.

До этого Польша спустя 10 дней завершила операцию по поиску беспилотника, который прилетел с Украины. Он не нарушил воздушное пространство страны, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует отдать Украине закупленные 10 лет назад бронемашины.