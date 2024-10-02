Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 300 военных на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также украинская армия потеряла две единицы бронированной техники, в том числе боевую машину пехоты и боевую бронированную машину, а также самоходную артиллерийскую установку «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь бойцов ВСУ сдались в плен.

В оборонном ведомстве сообщили, что за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 19559 военнослужащих.

2 октября в Telegram-канале пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины появилось сообщение, в котором сказано, что Вооруженные силы РФ превосходят украинские войска по количеству солдат и техники. В связи с этим в генштабе ВСУ назвали сложной обстановку на поле боя. Представители украинских войск подчеркнули, что за минувшие сутки на разных участках фронта было зафиксировано 155 сражений.

Ранее командование ВСУ дало разрешение на вывод войск из Угледара.