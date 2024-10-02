Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области

close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 300 военных на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также украинская армия потеряла две единицы бронированной техники, в том числе боевую машину пехоты и боевую бронированную машину, а также самоходную артиллерийскую установку «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь бойцов ВСУ сдались в плен.

В оборонном ведомстве сообщили, что за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 19559 военнослужащих.

2 октября в Telegram-канале пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины появилось сообщение, в котором сказано, что Вооруженные силы РФ превосходят украинские войска по количеству солдат и техники. В связи с этим в генштабе ВСУ назвали сложной обстановку на поле боя. Представители украинских войск подчеркнули, что за минувшие сутки на разных участках фронта было зафиксировано 155 сражений.

Ранее командование ВСУ дало разрешение на вывод войск из Угледара.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами