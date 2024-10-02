Израиль заявил об уничтожении 150 целей «Хезболла» в Ливане

Израильские военные авиаударом уничтожили более 150 объектов радикального ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ВВС Израиля.

Отмечается, что среди уничтоженных объектов штаб «Хезболла», склады оружия и ракетные установки.

В пресс-службе добавили, что 98-я дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает целенаправленные операции в нескольких районах на юге Ливана.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее «Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана.