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В МО РФ рассказали о поражении энергообъектов на Украине

МО РФ: ВС РФ атаковали энергообъекты в 135 районах Украины

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ использовали беспилотники, авиация действовала при поддержке ракетных войск и артиллерии. В результате было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, пункту управления оперативно-тактической группы «Луганск» ВСУ, а также скоплению живой силы и военной техники.

Удары наносились в 135 районах Украины.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР).

Сообщается также, что был нанесен удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки и Часов Яра. Общие потери противника составили до 855 военнослужащих, а также четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, две гаубицы FH-70. Российские войска также уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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Операция на Украине
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