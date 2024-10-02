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Военный эксперт рассказал, что «Железный купол» не смог защитить Израиль

Эксперт Леонков: «Железный купол» не защитил Израиль от ракетной атаки Ирана

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Amir Cohen/Reuters

Система ПРО «Железный купол» не смогла защитить Израиль от ракетной атаки Ирана должным образом, так как были поражены военные объекты. Об этом РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

«Все гиперзвуковые ракеты поразили военно-воздушную базу Неватим, на которой базировались самолеты F-35, три военные базы и ряд объектов по всей территории Израиля», — объяснил он.

Ракетный удар Ирана эксперт назвал ответом на ликвидацию главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле и лидера движения «Хезболла» шейха Хасана Насраллы в конце сентября.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Франции участвовали в отражении ракетного удара Ирана по Израилю.

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по нему несколько сотен ракет. В частности, взрывы зафиксировали в городах Иерусалим и Тель-Авив. Причиной для атаки послужило уничтожение еврейским государством инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС.

Как рассказали в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, целями стали две базы военно-воздушных сил Израиля и штаб-квартира Моссада. При этом портал Axios со ссылкой на источники написал, что по штаб-квартире Моссада были выпущены «десятки ракет». Но ни одна из них не попала внутрь комплекса, поэтому здание не пострадало.

Ранее стало известно о подготовке Израиля к ударам по Ирану в ближайшие дни.

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