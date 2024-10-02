Западные политики начали терять веру в способность Украины одержать победу в конфликте с РФ. Об этом в статье для журнала InfoBRICS написал аналитик сербского Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Судя по всему, никто из западных политиков не верит, что Киев сможет переломить военную ситуацию, и есть негласный консенсус, что все дальнейшие усилия в рамках конфликта тщетны», — говорится в материале.

По словам обозревателя, зарубежные партнеры Украины устали от действий президента страны Владимира Зеленского и хотели бы найти ему замену. В частности, об этом свидетельствует недавняя поездка главы государства в США. Как отметил Лейрос, в ходе этого визита политику не удалось привлечь внимание международного сообщества к украинскому кризису.

30 сентября руководитель пресс-службы государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что американские власти не обладают «магическим средством» для Украины. Речь идет о такой вещи, которая помогла бы Киеву направить ход вооруженного противостояния с Москвой в нужное для себя русло.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал успешное продвижение российских войск на фронте.