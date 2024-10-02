Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Об этом пишет BBC News.

В материале отмечается, что выбравшиеся из города украинские военные истощены и подавлены. Они утверждают, что невозможность удерживать Угледар была очевидна и ранее.

«Они также злы на своих командиров за то, что они не отдали приказ об отступлении раньше», — указывает автор.

Пулеметчик ВСУ также заявил, что не знает, почему командование не приказало отступать. По его мнению, их командование боялось недовольства со стороны руководства страны.

Незадолго до этого сообщалось, что Украинский генштаб перестал упоминать в фронтовых сводках город Угледар.

Позже советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что флаг России установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано.

Ранее в Госдуме заявили о будущем расцвете Угледара.