Франция участвовала в отражении ракетного удара Ирана по Израилю

Вооруженные силы Франции участвовали в отражении ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщается в коммюнике, распространенном министерством иностранных дел Франции, передает ТАСС.

«Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля. Ее вооруженные силы на Ближнем Востоке принимали участие в отражении этой иранской угрозы», — говорится в публикации.

Также Франция осудила удар баллистическими ракетами, который осуществил Иран по территории Израиля.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что иранские власти перешли красную линию, нанеся удар по Израилю, и их атака не останется без ответа.

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по нему несколько сотен ракет. В частности, взрывы зафиксировали в городах Иерусалим и Тель-Авив. Причиной для атаки послужило уничтожение еврейским государством инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС.

Как рассказали в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, целями стали две базы военно-воздушных сил Израиля и штаб-квартира Моссада. При этом портал Axios со ссылкой на источники написал, что по штаб-квартире Моссада были выпущены «десятки ракет». Но ни одна из них не попала внутрь комплекса, поэтому здание не пострадало.

Ранее стало известно о подготовке Израиля к ударам по Ирану в ближайшие дни.