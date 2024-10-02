Израильская авиация нанесла удар по пригороду Бейрута

В районе Шувайфет в южном пригороде ливанского Бейрута израильская авиация атаковала жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Вражеская авиация нанесла удар по дому в районе Шувайфет», — заявил свидетель события.

Также сообщается, что в небе над пригородом Бейрута продолжает летать израильский беспилотный летательный аппарат на средней высоте.

Утром 2 октября стало известно, что ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной на севере израильского государства. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.