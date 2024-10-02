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Страны Запада анонсировали новую военную помощь Украине

РИА Новости: западные страны объявили о новых военных поставках Киеву

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U.S. Air Force/Global Look Press

Сразу несколько западных партнеров Украины анонсировали военную помощь Киеву. Об этом пишет военкор РИА Новости Андрей Коц.

Так, первый пакет помощи на $375 млн, анонсированный Вашингтоном в сентябре, включит в себя военную технику и имущество непосредственно со складов и баз хранения армии США. Среди прочего ВСУ получат планирующую управляемую бомбу AGM-154A JSOW с кассетным зарядом.

Кроме того, пакет помощи включает в себя бронеавтомобили класса MRAP, колесные БТР M1117 и легкие бронированные машины JLTV.

Второй пакет помощи США на $2,4 млрд включит в себя зенитные управляемые ракеты, высокоточное авиационное вооружение «воздух — поверхность», БПЛА и компоненты для их производства, комплексы РЭБ, безэкипажные катера.

Германия намерена поставить Украине 22 танка Leopard 1A5, 22 бронемашины класса MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок PZH 2000, а также пять гусеничных вездеходов BV206 и разведывательные беспилотники.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США подсчитать расходы на Украину.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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