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Обвиняемый в мошенничестве бывший российский чиновник ушел добровольцем на СВО

Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Тамбовской области Кулаков ушел на СВО

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MOD Russia/Global Look Press

Экс-заместитель главы Тамбовской области Игорь Кулаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве котельных в Котовске, отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Кулаков заключил контракт», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что 24 сентября следователь отменил бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее следственные органы МВД России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантами стали трое руководителей компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» и Игорь Кулаков. Ущерб от их действий составил более 110 млн руб. Экс-чиновника также обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

До этого бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции (СВО), подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы.

Ранее глава башкирского города Сибая отправился служить на СВО.

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