На Украине заметили, что генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар

Украинский генштаб перестал упоминать в фронтовых сводках город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

«Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов», — пишут журналисты.

Уточняется, что в последний раз город фигурировал в отчете генштаба утром 1 октября. В этот день российские военкоры сообщили о взятии Угледара. По словам военного корреспондента Руслана Татаринова, автора Telegram-канала «Шепот фронта», подразделения ВС РФ заняли центр города.

Британская газета Telegraph писала, что в окружении в Угледаре могут находиться сотни украинских солдат.

По словам одного из бойцов ВСУ, который говорил с изданием New York Times, в Угледаре больше невозможно оставаться, поскольку удерживать позиции негде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины назвали позором потерю Угледара.