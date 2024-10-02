Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заметили, что генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар

«Страна.ua»: Угледар пропал из сводок генштаба украинских войск

close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинский генштаб перестал упоминать в фронтовых сводках город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

«Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов», — пишут журналисты.

Уточняется, что в последний раз город фигурировал в отчете генштаба утром 1 октября. В этот день российские военкоры сообщили о взятии Угледара. По словам военного корреспондента Руслана Татаринова, автора Telegram-канала «Шепот фронта», подразделения ВС РФ заняли центр города.

Британская газета Telegraph писала, что в окружении в Угледаре могут находиться сотни украинских солдат.

По словам одного из бойцов ВСУ, который говорил с изданием New York Times, в Угледаре больше невозможно оставаться, поскольку удерживать позиции негде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины назвали позором потерю Угледара.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами