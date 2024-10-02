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Свидетели изобличили экс-подчиненного Тимура Иванова

Свидетели изобличили подчиненного Иванова в преступлении по делу о хищении

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Moscow City Court's Press Office/Reuters

Свидетели и другие участники судопроизводства по делу о хищении денег у банка «Интеркоммерц» на сумму более 3 млрд рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документах говорится, что есть достаточно оснований полагать, что Филатов может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении указанного преступления.

25 сентября Басманный суд Москвы продлил Филатову срок содержания под стражей до 3 декабря.

Басманный суд столицы санкционировал арест Филатова в апреле. Ему вменяют обвинение в рамках нарушения четвертого пункта статьи 160 УК РФ, которая звучит как присвоение или растрата в особо крупном размере.

В 2012 году Филатов был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова.

Тимур Иванов — экс-замглавы Минобороны, его задержали в апреле этого года по подозрению в получении крупной взятки на сумму 1,185 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.

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