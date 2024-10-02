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Боец ВСУ рассказал об одной из проблем в рядах украинской армии

Боец ВСУ Гнездилов рассказал о проблемах с наркоманией в украинской армии

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец украинской армии Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть, рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в рядах ВСУ существует проблема наркомании.

«Человек не хочет идти, отказник. Начинаешь спрашивать, почему, а он говорит: «А я с этими двумя не хочу идти, потому что эти двое — солевики, и они нанюхаются, а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют», — поделился Гнездилов.

До этого пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал РИА Новости, что наркотическая зависимость является повсеместной в рядах Вооруженных сил Украины, а также что это не освобождает от призыва в украинские войска.

Мужчина пошел служить в ВСУ, чтобы избежать судимости, так как на работе он крал и продавал асфальт, чтобы купить наркотики. В учебном центре, где он оказался для прохождения курса молодого бойца, военнослужащий продолжил принимать запрещенные препараты.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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