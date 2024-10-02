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Сотрудники ФСБ нашли тайник со взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР

ФСБ: силовики нашли тайник со взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР

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Андрей Стенин/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили тайник со взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя УФСБ России по ДНР.

«В тайнике нашли ручные гранатометы, выстрелы к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводилась совместно с сотрудниками МВД региона, Росгвардии и военной комендатуры.

До этого «Лента.ру» писала, что в одном из населенных пунктов на окраине Луганской народной республики сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами.

Офицер спецназа Росгвардии Сергей назвал место схрона «довольно интересным». Он отметил, что все здания располагаются вдали от населенного пункта, они заросли кустарником, поэтому здесь мало что видно, но при этом в этом месте находится хороший автомобильный проезд.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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