Главу Пентагона Остина возмутила атака Ирана на Израиль

Глава Пентагона Ллойд Остин на своей странице в соцсети X рассказал, что провел телефонный разговор с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом после атаки Ирана по еврейскому государству, в ходе которой назвал ее «возмутительным актом агрессии».

«Мы с министром [Галантом] выразили друг другу признательность за скоординированную защиту Израиля от порядка 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались поддерживать тесный контакт», — поделился Остин.

Он также выразил свои соболезнования семьям, которые пострадали от «ужасной» стрельбы террористов в Израиле.

До этого представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщала, что Иран выпустил по Израилю 180 ракет, большая часть из которых перехвачена.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале «ограниченных, локализованных и целенаправленных рейдов» против объектов движения «Хезболла» в приграничной зоне южного Ливана, которые представляют угрозу для общин на севере Израиля.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.