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Стало известно о подготовке Израиля к ударам по Ирану в ближайшие дни

Axios: Израиль может в ближайшие дни ударить по стратегическим объектам Ирана

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Jamal Awad/Reuters

Израиль в ответ на ракетную атаку со стороны Ирана может в ближайшие дни нанести удары по нефтяным и иным стратегическим объектам на территории Исламской Республики. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на чиновников в еврейском государстве.

«Чиновники <...> говорят <...>, что Израиль в течение нескольких дней предпримет «значительный ответный удар» <...> в связи с ракетной атакой [Ирана]. Его целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты», — говорится в материале.

По словам источников, власти еврейского государства намерены рассмотреть все варианты возможного ответа на действия Тегерана. В том числе не исключены удары по иранским ядерным объектам, уточнили они.

Также авторы статьи допустили, что Израиль может попытаться уничтожить системы противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики и ликвидировать отдельных лиц. Однако конкретных решений по этому поводу в еврейском государстве еще не приняли, так как руководство страны хочет обсудить дальнейшие шаги с США.

Американский чиновник рассказал журналистам, что Вашингтон готов поддержать израильский ответ на атаку со стороны Тегерана. Тем не менее США дали понять Израилю, что соответствующие меры должны быть взвешенными.

Вечером 1 октября Иран начал массированный обстрел Израиля, выпустив по нему несколько сотен ракет. В частности, взрывы зафиксировали в городах Тель-Авив и Иерусалим.

Как рассказали в Тегеране, причиной для атаки стало уничтожение еврейским государством объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку Ирана на Израиль.

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Удар Ирана по Израилю
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