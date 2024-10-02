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Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине

РИА Новости: ВСУ незаконно мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта

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Shutterstock/Mehaniq

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят мобилизацию мужчин младше 25 лет, не имеющих военного опыта и образования, несмотря на то, что это противоречит закону. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сбежавший во время обучения в Польше бывший военнослужащий ВСУ.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Теперь лица младше 25 могут быть призваны в армию, если они имеют офицерское звание, окончили военную кафедру или прошли срочную службу в мирное время. Граждане без соответствующего опыта могут поступить на службу только в качестве добровольцев.

«На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал», — рассказал бывший украинский солдат.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабинет министров на фоне мобилизации на Украине изменил порядок призыва на военную службу, теперь командирам воинских частей можно набирать солдат и предоставлять им направление для прохождения военно-врачебной комиссии, минуя военкоматы.

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.

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