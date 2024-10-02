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Иран нанес ракетный удар по авиабазе на юге Израиля

Tasnim: Иран нанес ракетный удар по авиабазе Неватим на юге Израиля

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Ammar Awad/Reuters

Иран нанес ракетный удар по авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля Неватим на юге страны. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Сегодня вечером мы атаковали базу Моссада, авиабазу Наватим и базу Хацрим, стратегические радары и центры концентрации сионистских (израильских. — прим. ред.) танков», — приводит агентство заявление иранского генерала-майора Мохаммада Багери.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. От различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

По данным газеты The Jerusalem Post, Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Издание назвало эту атаку самой масштабной за всю историю.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета.

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Удар Ирана по Израилю
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