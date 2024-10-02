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«Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане

«Хезболла» впервые с начала операции Израиля в Ливане вступила в бой с ЦАХАЛ

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Amir Cohen/Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Исламского сопротивления».

Согласно заявлению, бойцы сопротивления на рассвете 2 октября столкнулись с силами израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой. В сопротивлении утверждают, что израильские военные были вынуждены отступить.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Как сообщили в израильской армии, в рейдах участвует 98-я дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. При этом телеканал Al Mayadeen отметил, что подтверждения захода подразделений израильской армии на территорию Ливана до сих пор отсутствуют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что израильская авиация разрушила жилой дом в пригороде Бейрута.

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Операция Израиля в Ливане
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