Cуд вынес приговор диверсантам, готовившим теракт в Приморье

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 12 обвиняемым, признанным виновными в 13 диверсиях и подготовке теракта, связанного с поджогом многоцелевых истребителей на одной из военных баз Приморского края. Им назначены сроки лишения свободы от 8,5 года до 23 лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу военных судов.

Суд установил, что некий организатор создал преступную группу, в которую вошли 12 человек, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. В период с декабря 2022 года по январь 2023 года они совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, а также готовили теракт — поджог истребителей.

Среди объектов, подвергшихся диверсиям, были локомотивы РЖД и шкафы энергоснабжения, обеспечивающие безопасное движение поездов, а также трансформаторные подстанции, необходимые для электроснабжения жилых районов и социальных учреждений, включая больницы и школы.

Суд назначил наказания от 8,5 года до 23 лет с ограничением свободы на полтора года; первые шесть лет осужденные проведут в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Пособнику назначено четыре года лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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