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Израильская авиация разрушила жилой дом в пригороде Бейрута

Удар израильской авиации уничтожил жилой дом в южном пригороде Бейрута

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Многоэтажный жилой дом, расположенный в южном пригороде ливанской столицы, полностью разрушен в результате израильского авианалета. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИА Новости.

По словам местных жителей, в районе Шийях произошел очень мощный взрыв. В результате него один из домов был полностью уничтожен, в соседних домах выбило стекла.

Спустя менее чем 10 минут в южном пригороде Бейрута раздался еще один сильный взрыв.

2 октября истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли серию точечных ударов по южной окраине столицы Ливана. Взрывы слышны со стороны квартала Харет-Хорейк, где сосредоточены штабные офисы шиитской организации «Хезболла».

Незадолго до этого израильские военные призвали жителей квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из двух мест, где, по их данным, находятся объекты «Хезболлы».

Ранее в ЦАХАЛ заявили о продолжении авиаударов по территории Ближнего Востока.

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Операция Израиля в Ливане
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