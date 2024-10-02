Израильская авиация разрушила жилой дом в пригороде Бейрута

Многоэтажный жилой дом, расположенный в южном пригороде ливанской столицы, полностью разрушен в результате израильского авианалета. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИА Новости.

По словам местных жителей, в районе Шийях произошел очень мощный взрыв. В результате него один из домов был полностью уничтожен, в соседних домах выбило стекла.

Спустя менее чем 10 минут в южном пригороде Бейрута раздался еще один сильный взрыв.

2 октября истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли серию точечных ударов по южной окраине столицы Ливана. Взрывы слышны со стороны квартала Харет-Хорейк, где сосредоточены штабные офисы шиитской организации «Хезболла».

Незадолго до этого израильские военные призвали жителей квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из двух мест, где, по их данным, находятся объекты «Хезболлы».

Ранее в ЦАХАЛ заявили о продолжении авиаударов по территории Ближнего Востока.