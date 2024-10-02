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Фрагменты сбитых во время атаки на Израиль иранских ракет упали в Иордании

Обломки выпущенных по Израилю иранских ракет упали на территории Иордании

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Majdi Mohammed/AP

На территорию Иордании упали обломки сбитых ракет, которые Иран выпустил по Израилю, в результате чего пострадали три человека. Об этом министр коммуникаций и официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Момани заявил телеканалу Al Mamlaka.

По словам министра, части ракет упали в различных районах страны. Три человека получили ранения, которые аль-Момани назвал легкими.

Кроме того, упавшие обломки ракет причинили материальный ущерб. Его размер сейчас уточняется властями.

2 октября начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что его страна нанесла удары по двум базам военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы Моссад.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Ранее в Иране предупредили об ударах по союзникам Израиля.

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Удар Ирана по Израилю
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