Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Париже заявили, что французские военные участвовали в отражении удара Ирана по Израилю

Канцелярия Макрона: военные Франции приняли участие в отражении атаки на Израиль

close
Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Французские военные участвовали в отражении иранских ракетных ударов по Израилю. Об этом со ссылкой на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона сообщает РИА Новости.

В заявлении канцелярии говорится, что Париж привержен безопасности Израиля. Поэтому Франция мобилизовала свои военные средства, находящиеся на Ближнем Востоке, чтобы парировать угрозу, которая исходит от Ирана.

2 октября начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что его страна нанесла удары по двум базам военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы Моссад.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские военнослужащие сыграли важную роль в отражении ракетного удара, который Иран нанeс по Израилю.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами