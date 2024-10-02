В Иране заявили, что корабли ВМС США не смогли перехватить запущенные по Израилю ракеты

Американские военные корабли оказались не в состоянии перехватить запущенные по Израилю иранские ракеты. Об этом сообщает официальное информационное агентство Исламской Республики IRNA.

Агентство проанализировало кадры и снимки, на которых демонстрировалось поражение целей на территории Израиля, и пришло к выводу, что находившиеся в водах региона современные корабли военно-морских сил (ВМС) США не смогли сбить иранские баллистические ракеты.

2 октября министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские военнослужащие сыграли важную роль в отражении ракетного удара, который Иран нанeс по Израилю.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Иране предупредили об ударах по союзникам Израиля.