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ВВС Израиля возобновили удары по южной окраине Бейрута

Al Jadeed: самолеты Израиля наносят удары по южной окраине Бейрута

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля наносят серию точечных ударов по южной окраине Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

По данным канала, взрывы слышны со стороны квартала Харет-Хорейк, где сосредоточены штабные офисы шиитской организации «Хезболла».

Незадолго до этого израильские военные призвали жителей квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из двух мест, где, по их данным, находятся объекты «Хезболлы».

1 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о продолжении авиаударов по территории Ближнего Востока, несмотря на прошедший ранее ракетный удар Ирана по Израилю.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее в Иране предупредили об ударах по союзникам Израиля.

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