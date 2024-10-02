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В Ираке пригрозили атаками на базы США

«Исламское сопротивление Ирака» пригрозило атаками на базы США в регионе

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Depositphotos

Вооруженные шиитские формирования, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», пригрозили атаками на базы США в регионе, если Вашингтон присоединится к ответу на иранские удары по Израилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иракской группировки.

«Если американцы вмешаются в какие-либо враждебные действия против исламской республики или сионистский враг будет использовать воздушное пространство Ирака для проведения каких-либо враждебных операций, все американские базы и объекты в регионе станут нашей мишенью», — сказано в заявление.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Позднее глава генерального штаба Израиля Герци Халеви провел срочное совещание с генералами ЦАХАЛ.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее президент США Джо Байден приказал Пентагону оказывать поддержку Израилю.

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Удар Ирана по Израилю
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