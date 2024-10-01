В генштабе Израиля прошло экстренное совещание

Глава генерального штаба Израиля Герци Халеви провел срочное совещание с генералами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне ракетной атаки Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Начальник генерального штаба в настоящий момент проводит совещание по оценке ситуации в комплексе «Кирия»», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Кирия» — это комплекс зданий министерства обороны Израиля, в котором расположено руководство армейских и силовых структур. Комплекс находится на востоке Тель-Авива.

До этого иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило, что три военные базы вблизи Тель-Авива подверглись атаке Ирана.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Иране заявили, что ракета поразила базу ЦАХАЛ Неватим.