Иран заявил о поражении трех израильских военных баз

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Три военные базы вблизи Тель-Авива подверглись атаке Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).

«Три военные базы Израиля в окрестностях Тель-Авива стали целью атаки», — говорится в сообщении.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Позже агентство IRIB сообщило, что КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) «Хец».

Ранее в Иране заявили, что ракета поразила базу ЦАХАЛ Неватим.