США присоединились к отражению атаки Ирана на Израиль

Пентагон помогает Израилю защищаться от атак Ирана. Об этом РИА Новости сообщили в американском военном ведомстве.

«В соответствии с нашей приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе в настоящее время защищают Израиль от иранских ракет», — сообщили в Пентагоне.

В августе на фоне опасений нового удара Ирана по Израилю США перебросили на Ближний Восток второй авианосец, а 24 сентября авианосец «Гарри Трумэн» направился на Ближний Восток.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы. Из-за атаки Ирана по Израилю Иордания и Ирак объявили о временном закрытии воздушного пространства над своей территорией.

Также поступала информация, что ракетный удар уничтожил 20 истребителей F-35 Израиля, расположенных на аэродромах.

Ранее авианосная группа США на Ближнем Востоке осталась без снабжения топливом.