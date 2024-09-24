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США направили на Ближний Восток авианосец

ВМС США: авианосец «Гарри Трумэн» направился на Ближний Восток

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M. J. Lieberknecht/U.S. Navy via AP

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Гарри Трумэн» отправился на Ближний Восток. Об этом пишет РИА Новости.

«Авианосец типа «Нимиц» «Гарри Трумэн» покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания», — сообщает командование американских ВМС.

Корабль сменит в акватории Красного моря авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», который уже возвращается с Ближнего Востока, отметили в штабе.

23 сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток из-за роста напряженности в регионе.

25 августа стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин продлил присутствие на Ближнем Востоке двух американских авианосных ударных групп.

22 августа американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 Block III прибыл на Ближний Восток. Переброску авианосца связали с угрозой Израилю со стороны Ирана. За 10 дней до этого Ллойд Остин поручил направить на Ближний Восток атомную подводную лодку (АПЛ) USS Georgia, которая оснащена крылатыми ракетами.

Ранее Белый дом сообщил о переброске «огромного количества военных сил» на Ближний Восток.

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