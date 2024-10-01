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В Иране заявили о поражении базы ЦАХАЛ

Tasnim: иранская ракета поразила базу ЦАХАЛ Неватим

Иранская ракета поразила базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Неватим. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным агентства, база полностью уничтожена.

Перед этим издание Fars писало, что не менее 80% ракет, выпущенных из Ирана, смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели.

Отмечается, что это только первая волна ракетных ударов Ирана по Израилю и следует ожидать вторую.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы. Из-за атаки Ирана по Израилю Иордания и Ирак объявили о временном закрытии воздушного пространства над своей территорией.

Также поступала информация, что ракетный удар уничтожил 20 истребителей F-35 Израиля, расположенных на аэродромах.

Ранее в скорой помощи Израиля рассказали о пострадавших при атаке Ирана.

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Конфликт Ирана и Израиля
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