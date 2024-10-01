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Иран пообещал США не атаковать гражданские объекты Израиля

Reuters: Иран предупредил Россию и США перед ракетной атакой на Израиль

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Amir Cohen/Reuters

Иран предупредил Россию и Соединенные Штаты перед ракетной атакой по Израилю, заявив, что будет атаковать только военные объекты. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Ирана.

»США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам незадолго до атаки», — заявил чиновник на условиях анонимности.

До этого информационное агентство Shafaqna сообщило, что во время ракетной атаки Иран уничтожил более 20 израильских истребителей F-35.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.

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