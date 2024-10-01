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В скорой помощи Израиля рассказали о пострадавших при атаке Ирана

Скорая помощь: при атаках Ирана на Израиль никто серьезно не пострадал

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Amir Cohen/Reuters

При атаках Ирана на Израиль никто серьезно не пострадал. Об этом сообщила израильская спасательная организация «Маген Давид Адом» на своей странице в социальной сети Х.

Несколько человек получили незначительные осколочные ранения.

«В настоящее время нет сообщений о пострадавших в результате обстрела, за исключением мелких травм от осколков или падений по пути в убежища», — говорится в публикации.

Продолжается осмотр мест прилетов.

Вечером 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) пригрозила еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики в случае, если Израиль отреагирует на ракетный обстрел. В организации добавили, что считают ракетный обстрел Израиля законным ответом на нарушение суверенитета Ирана. Среди причин атаки называют ликвидацию генсека движения «Хезболлах» Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами «Кудс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.

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Конфликт Ирана и Израиля
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