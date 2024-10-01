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Байден приказал Пентагону оказывать поддержку Израилю

Байден приказал ВС США помогать Израилю сбивать иранские ракеты

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Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приказал Вооруженным силам США помогать Израилю в отражении иранских ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Также представитель Белого дома заявил, что Байден постоянно получает свежую информацию вокруг ситуации в Израиле.

На Ближнем Востоке сохраняется масштабное присутствие американских вооруженных сил, в том числе сил противовоздушной и противоракетной обороны.

До этого в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракетная атака Ирана по Израилю продолжается.

На фоне атак по всему Израилю звучит сигнал ракетной тревоги. Сообщается о звуках не менее 10 громких взрывов в Тель-Авиве.

Ранее армия Израиля призвала жителей находиться вблизи бомбоубежищ.

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