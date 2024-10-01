Иран назвал законной атаку на Израиль

В Иране считают ракетную атаку на Израиль законным ответом на нарушение суверенитета. С таким заявлением выступило постоянное представительство Ирана при Организации объединенных наций, разместив его в социальной сети X.

«Законный, рациональный и правомерный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые были направлены против иранских граждан и интересов и посягали на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был должным образом осуществлен», — заявили в дипломатической миссии.

Еще 6 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить Израилю за ликвидированного в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В ходе беседы с Ханией за день до атаки Пезешкиан заявил о скором конце Израиля.

Перед этим в Корпусе стражей исламской революции предупредили, что, если Израиль отреагирует на атаку, то столкнется с еще более сокрушительным натиском.

На фоне атак по всему Израилю звучит сигнал ракетной тревоги. Сообщается о звуках не менее 10 громких взрывов в Тель-Авиве.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.