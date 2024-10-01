КСИР опроверг слухи о войне между Ираном и Израилем

Слухи о якобы наступлении войны между Израилем и Ираном являются фейком, они намеренно фабрикуются для психологического давления на иранских граждан. Об этом говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника», — говорится в заявлении.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Впоследствии представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что Иран организовал атаку на еврейское государство в ответ на его удары по подземному штабу ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Тогда серьезно пострадал генеральный секретарь структуры Хасан Насралла, его спасти не удалось.

Еще одной причиной послужило ранение главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он подвергся атаке во время визита в Тегеран, и из-за полученных травм не выжил.

Ранее Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль.