ЦАХАЛ сообщил о продолжении ракетной атаки Ирана по Израилю

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракетная атака Ирана по Израилю продолжается. Публикация об этом размещена в Telegram-канале израильских ВС.

«Взрывы, которые вы слышите, происходят из-за перехватов или падений. Система ПВО постоянно обнаруживает и перехватывает угрозы», — предупредили в ЦАХАЛ.

На фоне атак по всему Израилю звучит сигнал ракетной тревоги. Сообщается о звуках не менее 10 громких взрывов в Тель-Авиве.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее армия Израиля призвала жителей находиться вблизи бомбоубежищ.