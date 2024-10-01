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КСИР Ирана заявил о ракетном ударе по Израилю

КСИР: Иран атакует Израиль в ответ на ликвидацию глав «Хезболлы» и ХАМАС

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана. Об этом говорится в заявлении корпуса.

1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале масштабной атаки Ирана на еврейское государство. По информации СМИ, на этом фоне на всей территории страны сработали сирены воздушной тревоги.

Позже в сети появились кадры ракетной атаки на город Тель-Авив. На записи видно, как израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают снаряды в небе над населенным пунктом.

Незадолго до атаки телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что у США есть сведения о подготовке Ирана к обстрелу Израиля при помощи баллистических ракет. Примерно в то же время жителей центральных районов еврейского государства, включая Тель-Авив, призвали в ближайшее время оставаться рядом с бомбоубежищами.

Ранее хуситы атаковали танкер Cordelia Moon в Красном море.

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Удар Ирана по Израилю
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