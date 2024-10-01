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Мэр российского города сообщил о ранении местного жителя при ударе ВСУ

Мэр Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, ранив местного жителя

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР), причинив увечья местному жителю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки», — говорится в сообщении.

1 октября по Петровскому району Донецка и Горловке прилетели 11 кассетных снарядов «натовского калибра», запущенных со стороны Украины. Обстрелы производили в 11:35 мск, а также в период с 11:45 по 16:05.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ совершили 29 атак в отношении республики, включая 19 обстрелов Горловки. Пострадали 10 гражданских, одного из них спасти не удалось.

Ранее жительница Горловки сообщила о ранении детей при обстреле ВСУ.

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