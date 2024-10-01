Глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале, что бои идут уже в черте города Угледара на подконтрольной украинским войскам части Донецкой народной республики (ДНР).

«В Угледаре до сих пор остаются 107 человек … Бои идут в черте города», — сообщил он.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что до занятия Угледара российскими войсками остались считанные дни. Известно, что на данный момент украинские войска попали в «мини-котел», сообщил Кимаковский.

Британский эксперт Александр Меркурис отметил, что украинская армия уже ошиблась в том, что затянула с выводом войск из Угледара в ДНР. По данным британской The Telegraph, сотни украинских солдат могли попасть в окружение Вооруженных сил РФ в городе Угледаре.

Ранее бывший украинский полковник спрогнозировал судьбу ВСУ в Угледаре.