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В Харьковской области гражданская машина подверглась атаке дрона ВСУ

Ганчев: женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на машину в Харьковской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский дрон атаковал гражданскую машину недалеко от села Богдановское, расположенного в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он уточнил, что в результате прямого удара по автомобилю ранения получила находившаяся в салоне женщина.

«Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнул Ганчев.

Также, по словам главы российской администрации Харьковской области, обстрелам со стороны украинских войск подверглись два населенных пункта. Речь идет о селах Николаевка и Лиман Второй.

Во время атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали артиллерийские орудия. В результате три частных жилых домовладения оказались разрушены, но никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

1 октября украинские солдаты обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, один из снарядов попал в общественную библиотеку. Из-за этого травмы различной степени тяжести получили как минимум три человека, одного из которых спасти не удалось.

Ранее дрон ВСУ врезался в многоэтажный жилой дом в Курской области.

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